Температура весной на всей территории России будет около нормы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Средняя месячная температура в весенние месяцы практически на всей территории России будет около нормы, температуры сильно ниже нормы не прогнозируется ни в одном регионе страны, следует из сезонного прогноза Гидрометцентра России на март, апрель и май 2026 года.

Как уточнила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в марте, апреле и мае средняя месячная температура практически во всех регионах страны ожидается около нормы.

"У нас практически нет холодных сценариев (когда средняя месячная температура ниже нормы - ИФ). У нас либо около нормы, либо выше нормы. Апрель и май прогнозируются около нормы. Но небольшие отклонения возможны, но не далеко от нормы", - сказала Макарова.

Согласно данным Гидрометцентра, в марте на большей части территории страны температура будет около нормы. Около и на 1 градус выше нормы средняя температура будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, а также Южного и Северо-Кавказского, за исключением Астраханской области. Температура около и на 1 градус ниже нормы прогнозируется в Московской, Тверской, Вологодской областях и в республике Коми. В Приволжском федеральном округе температура около и на 1 градус ниже нормы будет в северной и центральной части округа, а около и на 1 градус выше нормы - на юге округа. На Урале температура прогнозируется около и на 1 градус ниже нормы.

Выше нормы (на 1 градус и более) температура в марте прогнозируется в Ставрополье, в Республике Северная Осетия - Алания, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках и в Республике Адыгея.

На азиатской части страны температура около и на 1 градус ниже нормы прогнозируется в центре и севере Сибири и в отдельных районах запада Якутии. Около и на 1 градус выше нормы температура ожидается на юге Сибири - в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и на юге Красноярского края. В большинстве регионов Дальнего Востока прогнозируется температура выше нормы.

В апреле температура около и на 1 градус выше нормы прогнозируется практически во всех регионах европейской части России, за исключением Республики Коми и Астраханского края, а также практически во всех регионах Урала. На азиатской части страны температура около и на 1 градус ниже нормы прогнозируется в большинстве регионов Сибири, а также практически на всех территории Якутии и в Хабаровском крае, в Амурской области, на севере Забайкалья и Бурятии. На остальной территории азиатской части страны температура прогнозируется около и на 1 градус выше нормы.

В мае температура около и на 1 градус выше нормы прогнозируется во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Приволжского федерального округа и в южной половине Центрального федерального округа и в отдельных районах и на западе Северо-Западного федерального округа. Температура около и на 1 градус ниже нормы ожидается в регионах Урала, практически во всех регионах Приволжского федерального округа и Северо-Западного федерального округа.

На азиатской части страны температура около и на 1 градус выше нормы прогнозируется во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, за исключением Якутии, где практически на всей территории температура будет около и на 1 градус ниже нормы.

