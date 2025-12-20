Лавров заявил о готовности РФ содействовать открытию в Москве новых посольств стран Африки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Москва предлагает африканским партнерам, у которых пока нет диппредставительств в России, рассмотреть возможность их открытия, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно развивается наш политический диалог на высшем и высоком уровне. Расширяется российское дипломатическое присутствие на континенте", - сказал он на заседании второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка в Каире.

Министр напомнил, что в этом году заработали посольства в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане. "На очереди Гамбия, Либерия, Того, Коморские острова. Предлагаем партнерам, у которых пока еще нет своих посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Будем рады оказать всяческое содействие", - заявил Лавров.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря. Она стала первой в таком формате на африканской земле.



