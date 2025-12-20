Женщина погибла, подорвавшись на мине в Белгородской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы, подорвавшейся на взрывном устройстве.

"В районе села Безлюдовка Шебекинского округа женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, в городе Шебекино при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина.

"Мужчину с минно-взрывной травмой, а также слепым осколочным ранением спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода", - сообщил Гладков.