В Белгородской области после удара FPV-дрона по машине нашли троих погибших

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки дрона погибли три человека, еще один пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Грушевка накануне при атаке FPV-дрона на автомобиль, к огромному горю, погибли трое мужчин. Установить их личность удалось только сегодня", - написал он в Telegram.

В момент атаки в машине находился и четвертый мужчина, он ранен. У него минно-взрывная травма, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Лечиться он будет амбулаторно.