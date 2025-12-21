В Кремле ждут соблюдения договоренностей при обсуждении украинского урегулирования

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Москва ждет, чтобы при обсуждениях украинского урегулирования США и остальные участники процесса соблюдали договоренности, которые были достигнуты в том числе в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Чтобы американцы и все остальные соблюдали те договоренности, которые были достигнуты, в частности, в Анкоридже. Ну и на других переговорах тоже", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, каких результатов Москва ждала бы по итогам переговоров в Майами, чтобы продолжалась плодотворная работа.

Ранее утром в воскресенье Ушаков сообщил, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сейчас находится в Майами и работает там с американскими коллегами.