Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по Украине в Майами

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по украинскому урегулированию в Майами, передал корреспондент "Интерфакса".

С американской стороны во встрече примут участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер.

На вопрос журналистов, как настроение, Дмитриев жестом показал - отличное.

Накануне Дмитриев сообщил российским журналистам, что переговоры "проходят конструктивно".

