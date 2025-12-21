Лидеры ЕАЭС утвердили план действий до 2045 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - По итогам заседания высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге участники заседания определились с планом действий до 2045 года и подписали "дорожную карту" сотрудничества до 2030 года.

"Лидеры ЕАЭС утвердили дорожную карту реализации Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Союза - до 2030 года и с горизонтом до 2045-го", - сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".