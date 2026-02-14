Поиск

Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона в связи с масштабностью повреждений, нанесенных объектам энергохозяйства в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После детального анализа наших тепловиков и энергетиков последних разрушений, полученных объектами энергохозяйства, стало ясно: дома Белгорода, подключенные к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал он в видеосообщении, размещенном в телеграм-канале по итогам прошедшего в субботу заседания оперштаба.

При этом, отметил Гладков, сохраняется подача холодной воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии - как от постоянных, так и резервных источников энергообеспечения.

По его данным, ремонтные бригады продолжают восстановление пострадавших энергообъектов, в связи с чем в субботу и в первой половине дня воскресенья возможны веерные отключения электроэнергии, которые затронут Белгород, Белгородский, Шебекинский, Прохоровский, Губкинский и Корочанский округа.

Кроме того, губернатор проинформировал, что пункты обогрева, развернутые в областном центре сегодня продолжат свою работу до утра 16 февраля.

В РоссииЧисло пострадавших при ракетной атаке на Белгород выросло до шестиЧитать подробнее

Ранее Гладков сообщил, что вечером в пятницу Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 10 боеприпасов. Удар пришелся по территории энергообъекта, на котором погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Серьезные повреждения были нанесены энергетической инфраструктуре. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения.

Белгородская область Вячеслав Гладков Белгород
