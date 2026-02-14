Поиск

Пятнадцать человек пострадали в результате удара украинских дронов в ЛНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали с применением беспилотных летательных аппаратов поселок Центральный в Луганской народной республике, в результате удара более десяти человек обратились за медицинской помощью, сообщил в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа. Удар пришелся сразу по нескольким улицам. К сожалению, есть раненные", - написал он в своем канале в МАХ.

По его данным, за медицинской помощью к обратились 15 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Медицинские бригады продолжают отрабатывать вызовы, добавил Пасечник.

"Повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. МЧС оперативно ликвидировало возгорания", - сообщил глава ЛНР.

По его словам, сотрудники Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия удара ВСУ.

ЛНР Леонид Пасечник
