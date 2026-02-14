Мужчина погиб при обрушении козырька горбольницы в Тамбовской области

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина 1955 года рождения погиб при обрушении козырька здания больницы в городе Котовске Тамбовской области, сообщает пресс-служба СУ КР по региону в субботу.

Козырек рухнул из-за скопления снега.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную очистку зданий больницы от наледи и снежных масс, отметили в следственном комитете.

Проверку также организовала прокуратура Тамбовской области.