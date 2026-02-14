Самолет Ан-72 выкатился за пределы ВПП на Таймыре

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура в Красноярском крае организовала проверку по факту инцидента с самолетом авиакомпании "А247", сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края после посадки воздушного судна Ан-72 авиакомпании "А247", выполнявшего нерегулярный чартерный рейс из города Игарка, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 52 пассажира и члены экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.