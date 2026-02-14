В иркутском Шелехове устранена крупная авария на водопроводе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения в Шелеховском районе Иркутской области полностью завершены, сообщает глава района Максим Модин в своем телеграм-канале.

"В 16:30 (по местному времени - ИФ) мы приступили к заполнению системы. Специалисты уже открывают задвижки, и вода начнет поступать поэтапно. Первыми восстановят давление в кварталах, затем вода придет в микрорайон и следом - в Баклаши. Прошу отнестись с пониманием к тому, что процесс этот не мгновенный, гидравлика требует времени", - написал глава района.

Он уточняет, что в данный момент в системе подается техническая вода, которую необходимо кипятить. "Пить сырую воду из-под крана сейчас нельзя", - говорится в сообщении.

Модин отметил, что промывку сетей провели и специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы. Как только лаборатория подтвердит полное соответствие воды санитарным нормам, жителей проинформируют, что воду можно пить без опасений.

Накануне без холодного водоснабжения в Шелехове оставались 176 домов, в которых проживают 19 372 человека, из них 360 детей. В селе Баклаши, которое также снабжает аварийный водовод, без холодной и горячей воды оставались 724 человека, в том числе 362 ребенка.

Также под отключение попали социальные объекты - четыре школы и четыре детских сада.