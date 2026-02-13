Поиск

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - По Белгороду был нанесен ракетный удар, два человека погибли, еще трое ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела на территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин. (...) Трое мужчин получили ранения. Одного из них в тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Двоих раненых, получивших осколочные ранения, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в мессенджере.

В результате обстрела снова серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Отключились свет, отопление и водоснабжение.

В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область
