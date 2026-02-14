Ребенок погиб в результате схода снега с крыши в ХМАО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб и еще один получил травмы после схода снега с крыши здания крытого хоккейного корта в городе Лянтор Сургутского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому округу в субботу.

Погиб подросток 2013 года рождения. В свою очередь глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточнил, что всего под снежный завал попали пятеро детей, трое из них "без травм и повреждений доставлены домой".

По факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом окружного СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

"Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега будет дана правовая оценка", - отмечает следствие.

Ранее в субботу в Тамбовской области мужичина погиб погиб при обрушении козырька здания больницы. Козырек рухнул из-за скопления снега.