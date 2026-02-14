Поиск

Ребенок погиб в результате схода снега с крыши в ХМАО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб и еще один получил травмы после схода снега с крыши здания крытого хоккейного корта в городе Лянтор Сургутского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому округу в субботу.

Погиб подросток 2013 года рождения. В свою очередь глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточнил, что всего под снежный завал попали пятеро детей, трое из них "без травм и повреждений доставлены домой".

По факту произошедшего Сургутским межрайонным следственным отделом окружного СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

"Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега будет дана правовая оценка", - отмечает следствие.

Ранее в субботу в Тамбовской области мужичина погиб погиб при обрушении козырька здания больницы. Козырек рухнул из-за скопления снега.

ХМАО Лянтор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ребенок погиб в результате схода снега с крыши в ХМАО

Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

 Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

Пятнадцать человек пострадали в результате удара украинских дронов в ЛНР

Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

 Горячей воды в домах с отоплением до конца сезона не будет в Белгороде

Самолет Ан-72 выкатился за пределы ВПП на Таймыре

Мужчина погиб при обрушении козырька горбольницы в Тамбовской области

В иркутском Шелехове устранена крупная авария на водопроводе

Около сотни жилых домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека

Что произошло за день: пятница, 13 февраля
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 62 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8402 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });