Минобороны РФ предложило день службы в зоне СВО засчитывать за три дня работы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ подготовило проект федерального закона, в котором периоды участия в специальной военной операции (СВО) засчитываются в стаж военнослужащих как один день службы за три дня работы.

Проект соответствующего закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в субботу.

"Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы", - говорится в документе.

В нем также предлагается включить периоды участия в СВО в страховой стаж в тройном размере.

"Реализация законопроекта позволит повысить привлекательность и престиж военной службы, стимулировать в период проведения специальной военной операции поступление граждан на военную службу по контракту, а после ее окончания повысить их социальную адаптацию к мирной жизни", - говорится в пояснительной записке.

