Путин проведет в Петербурге неформальный саммит СНГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге проведет неформальную встречу с главами стран СНГ.

Этот формат уже стал традиционным: президент не первый год собирает коллег по Содружеству в северной столице на неформальный саммит в канун Нового года.

Путин также продолжит двусторонние беседы с лидерами ряда стран. В частности, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин так или иначе найдет возможность пообщаться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Накануне он уже побеседовал с президентами Белоруссии и Киргизии, прибывшими в воскресенье на заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее, встречаясь с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке, Путин пообещал организовать коллегам из СНГ интересную культурную программу в Санкт-Петербурге.

"Мы хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик. Вы знаете, что у нас еще со времен Советского Союза многое сохранилось из того, что представляет культурную, историческую ценность для народов бывшего Советского Союза. И уверен, что вам будет интересно с этим ознакомиться", - сказал он Рахмону.

Ожидается, что лидерам стран Содружества устроят экскурсию по Эрмитажу, где им покажут несколько основных коллекций. Здесь же главы государств продолжат общения за неформальным завтраком и посмотрят концерт.

