Модернизация самолетов дальней авиации позволила улучшить точность их вооружения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Модернизация самолетов дальней авиации России позволила повысить точностные характеристики их вооружения, сообщило Минобороны РФ.

"В 2025 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в связи с отмечаемой во вторник 111-й годовщиной создания дальней авиации.

"На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - проинформировало Минобороны РФ.

В сообщении министерства сказано, что дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил, служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

По информации Минобороны РФ, на вооружении дальней авиации - стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

"В 2025 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, тренировках по управлению Вооруженными силами под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки", - заявило Минобороны РФ.

По официальным данным, самолеты дальней авиации, будучи воздушным компонентом российской ядерной триады, также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В декабре 2022 года командование дальней авиации в интервью "Красной звезде" заявило, что стратегическая авиация получит новые крылатые гиперзвуковые ракеты.

Ил-78 МиГ-31 Минобороны РФ Ту-160 ВС РФ
