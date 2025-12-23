Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

О введении в аэропорту Владикавказа плана "Ковёр" в ночь на вторник сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.