Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса возобновили работу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорты Владикавказа (Беслан, Северная Осетия), Грозного (Северный, Чечня) и Магаса (Ингушетия) снова принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Работа аэропортов была ограничена во вторник ночью для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале, в аэропорту Владикавказа был объявлен план "Ковер". Впоследствии он был отменен.