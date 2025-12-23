Не сообщившие о поджоге на железной дороге жители Поморья стали фигурантами уголовного дела

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении двух 16-летних и 18-летнего жителей Архангельской области по факту несообщения о преступлении террористического характера, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствием установлено, что в августе 2025 года молодые люди общались со знакомым 2009 года рождения. От него они узнали о совершении их знакомым и его сверстником поджога релейных шкафов на станции Коноша-1 Северной железной дороги (СЖД). "Несмотря на реальную возможность своевременно информировать правоохранительные органы, молодые люди не сообщили о совершенном преступлении", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) возбуждено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР по материалам управления ФСБ по Архангельской области.

Ранее сообщалось, что в начале сентября двух подростков арестовали за поджог 4 августа на станции Коноша-1. Им предъявили обвинение в диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ).

Позднее в отношении одного из несовершеннолетних было возбуждено второе уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие установило, что 16-летний житель Поморья в переписке с представителем украинских спецслужб согласился за вознаграждение повредить объекты железнодорожной инфраструктуры. 28 августа он поджег два релейных шкафа на 703-м км перегона станции Ерцево - Коноша-1 СЖД в Коношском округе.