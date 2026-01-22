ФСБ сообщила о задержании в Кузбассе подозреваемого в подготовке диверсий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Кемеровской области россиянина, подозреваемого в подготовке диверсий на железной дороге по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

"ФСБ РФ в Кемеровской области задержан гражданин России, 1986 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий на железной дороге, а также передаче противнику посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

"Злоумышленник, проживая с марта 2022 года по июль 2025 года в Польше, был завербован украинскими спецслужбами и направлен в Кемеровскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности, - установила спецслужба. - После совершения диверсионно-террористических актов он планировал при содействии спецслужб Украины выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281 УК (приготовление к диверсии), "санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы".