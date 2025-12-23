АТОР заявила о рекордном росте турпотока в Крым в 2025 г. за счет доступных цен

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рост турпотока в Крым в 2025 году приблизился к 70%, в первую очередь это связано с тем, что цены на полуострове либо не повышались, либо увеличились в пределах 10%, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Рекорд этого года на внутреннем рынке - это Крым. Прирост более 60%, приближается к 70%. Это совершенно неповторимая динамика, ни один регион такого прироста не показал. Это несмотря на сложности с логистикой, туда не летают самолеты, соответственно, только на поезде либо на машине. Большую часть анапского потока принял Крым", - сказала она на пресс-конференции во вторник.

Ломидзе подчеркнула, что успех Крыма связан со сравнительно доступными ценами.

"Обстоятельство, которое определило такую успешность крымского направления, - это цены. Крым был одним из немногих направлений внутри страны, который либо не повысил цены по сравнению с прошлым годом, либо повысил их в пределах 10%, а не 20%-30%, как было на некоторых объектах и на некоторых курортах. Это обстоятельство говорит о том, что чувствительность нашего путешественника к стоимости отдыха в этом году достигла своего предела. И дальнейшее повышение цен, пускай связанное даже с объективными обстоятельствами, чревато снижением спроса, потому что не все туристы смогут себе позволить отдых по тем ценам, которые ожидаются на некоторых курортах и на некоторых направлениях", - пояснила она.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, за январь-ноябрь полуостров посетили более 6,7 млн туристов.