В АТОР рассказали, как изменятся цены на туры по России в 2026 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цены на путешествия по России в 2026 году будут зависеть от того, откроются ли пляжи Анапы, кроме того, на них будет влиять налоговая реформа, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Как вы знаете, у нас с 26-го года начинается новый виток налоговой реформы. Это увеличение налога на добавленную стоимость, это введение налога на добавленную стоимость для многих предприятий, которые до сих пор его не платили, и это, в том числе малые и микропредприятия, и средние предприятия. И на всероссийском, на федеральном уровне, это коснется очень многих организаций, работающих в сфере туризма. (...) И очевидно, что налоговая нагрузка будет закладываться в стоимость", - сказала она на пресс-конференции.

"Крайне важно также присутствие либо отсутствие Анапы, потому что прогноз на следующий год невозможен без понимания, будет курорт работать или нет. И вот эти два обстоятельства, они влияют на ландшафт внутреннего туризма в 2026 году", - добавила эксперт.

Ранее она сообщила, что в 2025 году туристы стали более чувствительны к стоимости отдыха в России, что привело к росту спроса на более доступный Крым. По прогнозу АТОР, дальнейшее повышение цен чревато снижением спроса.

Ломидзе добавила, что во внутреннем туризме за последний год выросла доля туроператоров, предлагающих туры в крупные города.

"Мы это также связываем с тем, что туроператоры по некоторым объектам размещения смогли предложить более конкурентную цену. Поэтому наши рекомендации туристам в следующем году - если вы принимаете решение отдыхать в Санкт-Петербурге, в Калининграде, в Москве и Подмосковье, это топ-5 направлений 2025 года, то, пожалуйста, посмотрите цены у туроператоров, потому что они могут быть ниже, чем при самостоятельном бронировании на некоторых объектах", - пояснила эксперт.