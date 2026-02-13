Поиск

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Изменение ключевой ставки, новые переговоры по Украине и изменение механизма расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%. ЦБ РФ на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рассматривал паузу, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, у ЦБ стало больше уверенности в возможности снижения ставки на ближайших заседаниях. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов на решении Центробанка снизить ставку.

- Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. Вместе с тем стало известно, что Кирилл Дмитриев проведет в Женеве переговоры с делегацией США. Как уточнил информированный источник, "Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США".

- Россия изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто. Нововведения направлены против занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС.

- "Почта России" скорректирует тарифы с 1 марта. Так новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей.

- В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы. Он был избран по Тульскому одномандатному избирательному округу.

- "Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса. В пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что владельцы крупнейшего российского поисковика билетов ищут покупателя на свой актив, его стоимость оценивается в 23 млрд рублей.

- Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет. Новый контракт будет отсчитываться с 31 мая 2026 года.

- Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ. На Играх в Италии он стал восьмикратным чемпионом, повторив достижения соотечественников лыжницы Марит Бьерген и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на локализацию последствий разлива мазута в Черном море

Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

 Дмитриев в Женеве проведет переговоры с представителями США

ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

 ФАС возбудила десять дел в отношении участников торгов нефтепродуктами

В России годовая инфляция в январе ускорилась до 6%

Пользователи пожаловались на сбои в работе ИТ-систем "Почты России"

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Суд в Москве арестовал замглавы Челябинской области Андрея Фалейчика

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

 Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 49 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });