Что произошло за день: пятница, 13 февраля

Изменение ключевой ставки, новые переговоры по Украине и изменение механизма расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России снизил ключевую ставку до 15,5%. ЦБ РФ на заседании в пятницу помимо снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов рассматривал паузу, заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, у ЦБ стало больше уверенности в возможности снижения ставки на ближайших заседаниях. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов на решении Центробанка снизить ставку.

- Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. Вместе с тем стало известно, что Кирилл Дмитриев проведет в Женеве переговоры с делегацией США. Как уточнил информированный источник, "Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США".

- Россия изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто. Нововведения направлены против занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС.

- "Почта России" скорректирует тарифы с 1 марта. Так новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей.

- В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы. Он был избран по Тульскому одномандатному избирательному округу.

- "Авиасейлс" опроверг слухи о подготовке к продаже бизнеса. В пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что владельцы крупнейшего российского поисковика билетов ищут покупателя на свой актив, его стоимость оценивается в 23 млрд рублей.

- Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет. Новый контракт будет отсчитываться с 31 мая 2026 года.

- Норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ. На Играх в Италии он стал восьмикратным чемпионом, повторив достижения соотечественников лыжницы Марит Бьерген и биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена.