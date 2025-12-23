Встреча крупного бизнеса с президентом РФ намечена на 24 декабря

Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Традиционная предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным назначена на 24 декабря, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Что касается встречи, уже многие из вас знают, что встреча завтра будет. Пока она на 20:00 планируется", - сказал он.

Шохин не стал говорить о предложениях, с которыми РСПП планирует обратиться к президенту, отметив, что рассчитывает, что это будет "не просто, так сказать, под елкой встреча".

"Мы хотели бы обсудить какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год", - отметил Шохин. Ранее он говорил, что бизнес волнуют вопросы защиты прав добросовестных собственников, неналоговых платежей, валютного курса и другие.