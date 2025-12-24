Путин встретится с крупным бизнесом в закрытом формате

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она будет в закрытом формате, потому что разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открытые вопросы. Наиболее продуктивным это обсуждение проходит в закрытом формате", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком формате пройдет встреча.

Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил журналистам, что традиционная предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с Путиным планируется на вечер 24 декабря.

Шохин не стал говорить о предложениях, с которыми РСПП планирует обратиться к президенту, отметив, что рассчитывает, что это будет "не просто, так сказать, под елкой встреча". "Мы хотели бы обсудить какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год", - отметил Шохин. Ранее он говорил, что бизнес волнуют вопросы защиты прав добросовестных собственников, неналоговых платежей, валютного курса и другие.