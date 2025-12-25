Поиск

"Росатом" получает сигналы США о готовности к коммерческому сотрудничеству по ЗАЭС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Росатом" получает сигналы о готовности США к сотрудничеству в плане коммерческого использования энергии, которую генерирует Запорожская атомная электростанция, сказал журналистам гендиректорв госкорпорации Алексей Лихачев.

"Напрямую "Росатом" в переговоры с американцами не вовлечен. Но опосредованно, в том числе, через МАГАТЭ, через наших зарубежных партнеров мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество", - уточнил он.

"Президент (Владимир Путин) сказал, что такое сотрудничество возможно, но ровно после того, как наступит мир и когда мы придем к консенсусу по решению всех задач специальной военной операции", - отметил Лихачев.

Он повторил, что "контролировать станцию, как энергетический объект, отвечать за безопасность станции может только эксплуатирующая организация в соответствии с российским законодательством".

"Любой отход от этих принципов - это угроза потери этой самой безопасности, угроза инцидентов", - подчеркнул глава "Росатома".

"Поэтому как ядерный энергетический объект, объект генерации - мы абсолютно понимаем, как эту работу организовать. Мы получили лицензию на первый блок ЗАЭС, на его генерацию и поэтапно будем готовить станцию к поднятию", - сказал Лихачев, добавив, что первый блок АЭС можно будет запустить "в зависимости от военно-политической обстановки".

"Но что касается коммерческой деятельности, продажи электричества, расположения рядом со станцией крупных энергетических потребителей, "Росатом" готов к такому сотрудничеству, в том числе и международному", сказал он.

