Россия с 1 по 20 декабря увеличила отгрузки зерна на экспорт на 14%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 декабря отгрузила на экспорт 3 млн 389 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, росту во многом способствовала резкая активизация отгрузок во второй декаде месяца. В первой декаде динамика была отрицательной - минус 25,7%, напомнила она. "Во вторую декаду декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован резкий рост - в 1,9 раза, до 1 млн 927 тыс. тонн. В результате динамика за две декады оказалась положительной - рост на 14%, до 3 млн 389 тыс. тонн", - сообщила она.

По ее словам, отгрузки пшеницы во второй декаде декабря выросли более чем в два раза по сравнению со второй декадой декабря 2024 года - до 1 млн 679 тыс. тонн. За две декады рост составил 18,5%, почти до 3,1 млн тонн.

Как отметила Тюрина, во второй декаде декабря активизировались также отгрузки кукурузы и ячменя. "Отставание от прошлогодних показателей еще есть, но оно уже не такое значительное, как было раньше. По кукурузе отставание составило 20% - было отгружено 189 тыс. тонн, по ячменю - 8%, отгружено 138,6 тыс. тонн. Напомню, что в первой декаде отставание было более значительным: по кукурузе - на 51,5%, по ячменю - на 77%", - сказала она.

Тюрина сообщила, что в декабре РФ экспортировала 10 видов зерновых, зернобобовых и масличных культур против 24 видов годом ранее.

По ее данным, пшеницу экспортировали 36 компаний против 69 год назад. Отгрузки с 1 по 20 декабря шли в 27 стран, год назад их было 36. "На лидирующие позиции вышла Турция, обогнав Египет. Экспорт на ее рынок вырос в три раза, до 556 тыс. тонн. Причина такого роста - отмена запрета на импорт пшеницы и активизация на этом фоне закупок российского зерна, - пояснила она. - Уступивший лидерство Египет увеличил закупки на 7,9%, до 481 тыс. тонн. Топ-3 замыкает Иран со 191,7 тыс. тонн. Год назад пшеница из РФ на его рынок не отгружалась, - сообщила Тюрина. - Затем следует Судан, куда отправлено на 15,7% больше - 140 тыс. тонн. В 3,8 раза выросли отгрузки в Оман, до 137,5 тыс. тонн".

По данным союза, продолжается рост экспорта в Израиль - на 25,7%, до 134,3 тыс. тонн, отгрузки в Марокко выросли в 2,7 раза и возобновилась торговля пшеницей с Бразилией: в первые две декады туда отправлено 67 тыс. тонн. Чуть больше - 67,5 тыс. тонн закупили ОАЭ, это в полтора раза больше, чем год назад.

Тюрина также сообщила, что число стран-покупателей кукурузы сократилось до трех с семи год назад. Лидирует по закупкам Иран, но объемы снизились на 24%, до 130,7 тыс. тонн. "При этом на фоне увеличения Турцией квоты на импорт кукурузы и ячменя ожидаемо выросли отгрузки: кукурузы - в 3,3 раза, до 50 тыс. тонн, ячменя - в 10 раз, до 30 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

Ячмень закупали пять стран. Самым крупным стала Саудовская Аравия - 20 тыс. тонн, что в 2,9 раза больше, чем год назад.

Зерновые и зернобобовые культуры с 1 по 20 декабря отправлялись через 20 портов против 31 год назад. Лидирует традиционно Новороссийск, но перевалка через его порты снизилась на 8%, до 1 млн 297 тыс. тонн. Рейдовая перевалка выросла на 28%, до 629 тыс. тонн, отгрузки через Ростов-на-Дону - на 5%, до 351 тыс. тонн, через Азов - в два раза, до 275 тыс. тонн, через Туапсе - почти в 2,8 раза, до 214 тыс. тонн.

Драйвером этого роста стало увеличение закупок Турцией, отметила эксперт.

Говоря о ценовой ситуации на рынке во второй декаде декабря, Тюрина сообщила, что цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) держались на уровне $228 за тонну. "В условиях конкуренции с российской пшеницей французская подешевела на $2, до $227 за тонну. В результате российская пшеница не только потеряла ценовой дисконт, но стала дороже французской. И это сигнал того, что темпы отгрузок могут снизиться", - считает она.

Цены производителей пшеницы продолжают снижаться. За декаду пшеница 4 класса подешевела на 0,9%, до 13 347 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте снижение составило 4%, до $168,3 за тонну.

По прогнозу Тюриной, с учетом текущей тенденции в целом за декабрь экспорт зерна может составить порядка 5,2 млн тонн против 4,6 млн в прошлом декабре, в том числе 4,7 млн тонн пшеницы против 4 млн тонн соответственно.