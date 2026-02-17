Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Во Владимирской области проходят доследственные проверки по фактам гибели трех человек в результате падения снега с крыш частных домов, сообщили в региональном главке СКР.

В Александрове тело женщины 1931 года рождения нашли 15 февраля под снегом рядом с ее домом. Предварительно установлено, что она расчищала дорогу, и на нее упала снежная масса.

В тот же день при аналогичных обстоятельствах погибла жительница деревни Молодино Петушинского района 1960 года рождения.

14 февраля в результате обрушения под тяжестью снега навеса веранды на своем участке погиб житель поселка Горка Киржачского района 1950 года рождения.