"Обучение служением" не будет обязательным предметом для старшеклассников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Минпросвещения сообщили, что программа для школьников "Обучение служением. Первые" будет проходить в рамках внеурочной деятельности по решению образовательного учреждения и не будет обязательным уроком.

"Программа "Обучение служением. Первые", в которой школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса, может быть реализована в рамках внеурочной деятельности по решению школы в форме индивидуального проекта", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте "Единое содержание общего образования".

"Мы понимаем, что современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа "Обучение служением. Первые" усилит именно эту составляющую. В рамках внеурочной деятельности она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению", - заявил через пресс-службу министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщил РБК, с 1 сентября школы смогут ввести для себя предмет "Обучение служением. Первые". Программу интегрируют в обязательный предмет "Индивидуальный проект" для 10-11 классов.