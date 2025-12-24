Путин заявил, что РФ в полном объеме обеспечивает расходы на оборону и безопасность

Исполняются все соцобязательства, добавил президент

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Финансирование обороны и безопасности России, равно как и национальных проектов, осуществляется в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность и при этом задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития в рамках новых национальных проектов", - сказал он на встрече с членами правительства.

В частности, Путин отметил, что исполняются все социальные обязательства, в том числе, решения по поддержке семей с детьми.



