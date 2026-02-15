Пентагон готовится начать тестирование мобильного ядерного реактора для военных целей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон во взаимодействии с Минэнерго США собирается начать тестирование компактного мобильного ядерного реактора, разрабатываемого в военных целях, следует из данных американского военного ведомства.

"Этот реактор откроет значительные возможности для обеспечения энергетической устойчивости и стратегической независимости оборонного сектора нашей страны в будущем", - говорится в заявлении.

В воскресенье реактор нового поколения, созданный компанией Valar Atomics, был доставлен из Калифорнии в Энергетическую лабораторию Сан-Рафаэль в штате Юта.

Как сообщает газета The Washington Times, Пентагон хочет использовать небольшие мобильные реакторы для производства энергии, не зависящей от местных электросетей, которые могут выйти из строя или даже стать мишенью во время военного конфликта.