Что произошло за день: воскресенье, 15 февраля

Масштабный налет беспилотников в регионах страны, пожар на Кубани после атаки БПЛА и магнитная буря на Земле

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Более 220 беспилотников уничтожили российские военные над регионами страны с 09 до 18 часов. За весь день было нейтрализовано 18 БПЛА, летевших в сторону Москвы.

- Украинские войска несут значительные потери, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Он также сообщил, что при этом российская армия применяет беспилотники в среднем в два раза больше, чем противник.

- Резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы на Кубани получили повреждения при атаке украинских БПЛА. Площадь пожара в поселке Волна превысила 2 тыс. кв. м. Один из очагов горения ликвидирован.

- На Земле началась магнитная буря. Общая продолжительность периода возмущений может составить до двух суток.

- Иностранное судно повредило кран в порту Усть-Луга. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.

- Сильный снег и метель прогнозируются в Москве и Московской области днем в понедельник. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре России.

- Норвежец Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних ОИ. Лыжник в составе сборной выиграл мужскую эстафету, теперь у него на счету девять золотых олимпийских медалей.