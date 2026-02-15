Причиной нападения в челябинском храме стало замечание о "неправильном" поведении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Молодой человек, ударивший двух женщин ножом в храме в Челябинске, напал на одну из них из-за сделанного замечания.

Обе пострадавшие госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, пострадали женщины 74 и 53 лет. Конфликт произошел между 25-летним подозреваемым и старшей из пострадавших женщин. Во время службы она сделала несколько замечаний стоявшему рядом с ней молодому человеку, который, как она посчитала, мешает ей своим поведением. Он достал нож и дважды ударил ее. Вторая пострадавшая стояла поблизости и была случайно задета ножом.

Региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Нападавший задержан, он состоит на психиатрическом учете.