В Брянской области проблемы с электричеством и теплом из-за ударов по инфраструктуре

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проблемах в электро- и теплоснабжении в регионе из-за атак ВСУ.

"В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество", - написал Богомаз в своем телеграм-канале вечером в воскресенье.

Он добавил, что идет подключение резервных мощностей.

Ранее в воскресенье Богомаз информировал, что за последние 12 часов в области уничтожены свыше 170 беспилотников. Он также сообщал, что в результате ударов украинских дронов ранен один человек.