У православных христиан началась Масленица

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник по православному календарю начинается Сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица.

Обычай праздновать Масленицу берет начало еще с языческих времен, тогда она знаменовала проводы зимы и начало весны. Позже, с приходом христианства, Масленица стала своего рода подготовкой к Великому посту: с сегодняшнего дня у верующих принято отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

На Руси Масленица всегда считалась веселой порой. Отмечать ее было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

В Европе и Америке неделя перед постом является порой карнавалов, самые известные из которых - венецианский и бразильский.