Ликвидирован один из очагов возгорания на Кубани после атаки БПЛА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Один из очагов горения в поселке Волна Темрюкского района в Краснодарском крае, где повреждения получили склад и резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА, ликвидирован, сообщает оперштаб региона.

Как говорится в сообщении, продолжаются работы по тушению второго очага. По состоянию на 17:00 по московскому времени огнем еще охвачено порядка 2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что регион в ночь на воскресенье подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, два человека ранены. По его словам, повреждения есть в Сочи и в селе Юровка Анапы. Самая сложная ситуация - в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По данным на 10:00 площадь возгорания составляла около 2,2 тыс. кв. м.