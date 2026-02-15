Энергообъекты серьезно повреждены при ракетном ударе по Белгороду

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ, есть повреждения энергообъектов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших нет, отметил Гладков.