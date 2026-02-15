Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

Поиск

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Пятигорск, Минераловодский и Предгорные округа Ставрополья останутся на сутки без воды для устранения аварии на магистральном водоводе в Предгорном округе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"Поручил ускорить устранение аварии на магистральном водоводе в Предгорном округе. (...) Для выполнения ремонта с 22:00 мск будет ограничена подача воды в Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Пятигорске, Минераловодском и Предгорном округах. Плановый срок завершения работ - 24 часа после отключения. Чтобы максимально быстро вернуть людям воду, при необходимости задействуем дополнительные краевые резервы", - написал он.

Владимиров отметил, что в регион Кавказских Минеральных Вод поручено направить дополнительные машины для доставки воды.

"Главам необходимо держать на личном контроле графики подвоза, давать о них информацию людям и быстро реагировать на обращения. Задача Крайводоканала и глав муниципалитетов, которые оказались в зоне отключения - подвоз воды в поликлиники, больницы, школы, детсады и другие социальные объекты. Все они должны быть обеспечены", - добавил губернатор.

Ставропольский край Владимир Владимиров Ессентуки Пятигорск Лермонтов Железноводск
