Двое детей погибли в Свердловской области под снегом, катаясь на горке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Двое школьников погибли в результате схода снега в Шалинском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в воскресенье.

По предварительной информации, 15 февраля в селе Сылва Шалинского района 8-летний и 9-летний мальчики отправились кататься с горки на тюбинге. Когда они съезжали с горки, на них сошел снег.

Дети приехали в гости в Сылву к своим бабушкам, которые живут по соседству.

Прокуратура Шалинского района организовала проверку. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.