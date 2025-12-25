Поиск

ОАЭ выдали России обвиняемого в мошенничестве почти на 90 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Россию из ОАЭ экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве в сфере доверительного управления имуществом граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемого в 15 эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам.

По данным полиции, в период с 2018 по 2021 год злоумышленник и его сообщники заключали с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая вернуть привлеченные деньги с прибылью, однако своих обязательств не выполнили.

"Свыше 88 млн рублей были похищены, после чего фигурант скрылся за границей", - подчеркнула представитель МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года был организован международный розыск обвиняемого, которого задержали в Дубае.

