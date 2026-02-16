Поиск

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о продлении из-за неспокойной ситуации особого формата проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2026 году в приграничных регионах - Белгородской, Брянской и Курской областях; школьники могут сдать Основной и Единый государственные экзамены (ОГЭ, ЕГЭ) или промежуточную аттестацию.

"К сожалению, сегодня в приграничных регионах сохраняется неспокойная ситуация. Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации в Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году", - сказал Кравцов "Интерфаксу".

Он пояснил, что выпускники могут либо сдать выпускной экзамен - ОГЭ или ЕГЭ, либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

Он пояснил, что выпускники могут либо сдать выпускной экзамен - ОГЭ или ЕГЭ, либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации.

"Такой формат будет доступен для всех школ приграничных регионов, которые войдут в приказ, утверждающий список школ, для которых будет сделано исключение", - отметил министр.

В 2024 году школьникам приграничных территорий Белгородской области разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

В 2023 году Минобрнауки России рекомендовало вузам принимать выпускников из Белгородской области по результатам собеседования. Речь шла об учебных заведениях, включенных в перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 7 апреля 2023 года.

