"Аэрофлот" призвал усилить контроль над долей иностранных авиакомпаний на рынке перевозок РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров иностранными авиакомпаниями на российском рынке по итогам 2025 года достигнут рекордного значения, эту тенденцию стоит более тщательно контролировать, считает гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Видим увеличение присутствия на российском рынке иностранных перевозчиков. В 2025 году они достигнут своих максимальных значений: порядка 23-24 млн пассажиров перевезут иностранные перевозчики на российском рынке. Безусловно, это достаточно серьёзное давление - не только на группу "Аэрофлот", а в целом на российскую коммерческую авиацию", - заявил он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Наверное, этому надо уделять отдельное внимание, чтобы поддерживать баланс интересов российских перевозчиков. Доступность международных перевозок важна, но, тем не менее, интересы российских перевозчиков, мне кажется, в этой тенденции важно очень отслеживать и контролировать", - отметил Александровский.

Согласно внесенному в правительство макропрогнозу на 2025-2028 гг., трафик российских авиаперевозчиков по итогам 2025 года составит 109,6 млн человек, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Примерно такой же прогноз в начале года давали в Росавиации. В "Аэрофлоте" ожидают небольшого снижения трафика российских авиакомпаний и заметного увеличения иностранных - на 10-20%, говорил ранее Александровский.

Аэрофлот Сергей Александровский
