МИД опроверг сообщение Bloomberg о намерении РФ изменить план США по Украине

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком публикацию агентства Bloomberg о том, что Москва планирует настаивать на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине.

"Фейк. "Россия планирует настаивать на существенных изменениях в последней версии мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, включая дополнительные ограничения для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю". У этого как бы СМИ нет достоверных источников, близких к Кремлю. Только недостоверные. А формулировка про "близость к Кремлю" - прикрытие фейка", - написала Захарова в своем телеграм-канале в четверг.