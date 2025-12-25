Поиск

Более 40 человек задержали за попытку хищения средств пользователей Max в 2025 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Более 40 человек были задержаны за попытку хищения денег у пользователей национального мессенджера Max, заблокировано уже более 700 тыс. подозрительных аккаунтов, сообщает пресс-служба мессенджера в четверг.

"В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мax и МВД России в 2025 году были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что "партнерство нацмессенджера с лидирующими российскими компаниями в области кибербезопасности позволило заблокировать более 700 тысяч подозрительных аккаунтов, удалить более 1 млн вредоносных файлов".

"Совместно с правоохранительными органами более 100 человек выведены из-под влияния злоумышленников, а благодаря антифрод-сотрудничеству со Сбером от мошенников было спасено более 300 млн рублей граждан", - отметили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что Центр безопасности Мax отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение "мошеннических активностей"; специалисты центра используют гибридный подход: автоматизированные технические системы и ручной мониторинг обращений пользователей в режиме 24/7.

По данным пресс-службы мессенджера, в 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тыс. жалоб, а среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 мин.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

В ноябре Max стал доступен пользователям операционных систем "Аврора" и Astra Linux.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.

В середине декабря пресс-служба мессенджера сообщила, что его аудитория составила 75 млн пользователей, а среднесуточная аудитория в декабре достигла 45 млн человек.

Max МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

 Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек

Российские военные нейтрализовали за ночь 141 беспилотник ВСУ

Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

 Минобороны РФ сообщило о полете "стратегов" Ту-95МС над Баренцевым и Норвежским морями

Два резервуара с нефтепродуктами горят в порту Темрюка после атаки БПЛА

Сбито еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

 Песков заявил, что послания президента Федеральному собранию в 2025 году не будет

Путин провел в Кремле встречу с представителями бизнеса
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });