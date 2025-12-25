Более 40 человек задержали за попытку хищения средств пользователей Max в 2025 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Более 40 человек были задержаны за попытку хищения денег у пользователей национального мессенджера Max, заблокировано уже более 700 тыс. подозрительных аккаунтов, сообщает пресс-служба мессенджера в четверг.

"В рамках совместной работы экспертов Центра безопасности Мax и МВД России в 2025 году были задержаны более 40 мошенников, которые предпринимали попытки хищения денежных средств граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что "партнерство нацмессенджера с лидирующими российскими компаниями в области кибербезопасности позволило заблокировать более 700 тысяч подозрительных аккаунтов, удалить более 1 млн вредоносных файлов".

"Совместно с правоохранительными органами более 100 человек выведены из-под влияния злоумышленников, а благодаря антифрод-сотрудничеству со Сбером от мошенников было спасено более 300 млн рублей граждан", - отметили в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что Центр безопасности Мax отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение "мошеннических активностей"; специалисты центра используют гибридный подход: автоматизированные технические системы и ручной мониторинг обращений пользователей в режиме 24/7.

По данным пресс-службы мессенджера, в 2025 году через кнопку "Пожаловаться" пользователи направили около 600 тыс. жалоб, а среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило не более 5 мин.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

В ноябре Max стал доступен пользователям операционных систем "Аврора" и Astra Linux.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года.

В середине декабря пресс-служба мессенджера сообщила, что его аудитория составила 75 млн пользователей, а среднесуточная аудитория в декабре достигла 45 млн человек.