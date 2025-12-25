Поиск

РСПП надеется возобновить обсуждение ставки и курса рубля с президентом на съезде весной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На встрече бизнеса с президентом Владимиром Путиным 24 декабря поднимались проблемы валютного курса и высокой ключевой ставки и как рассчитывает Российский союз промышленников и предпринимателей, будут обсуждаться на ежегодном съезде РСПП весной 2026 года, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Он высказал надежду, что Путин примет приглашение поучаствовать в съезде, который, как ранее анонсировал Шохин, должен состояться в начале апреля.

"Тем более это юбилейный съезд, 35-й. В 1991 году был образован РСПП. И не только съезд в круглые цифры, но и сам союз наш будет отмечать 35-летие. И учитывая, что вчера мы не все темы обсудили, я предложил продолжить это обсуждение на съезде... По нему основные поручения ждем", - сказал Шохин.

"Что касается вчерашней встречи, то на ней мы обсуждали вопросы макроэкономические, в частности, как казалось участникам встречи, что может быть более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года. Понимаем, что Центральный банк хотел бы посмотреть проинфляционные влияния повышения НДС и ряда других налогов, в частности, снижение порогов уплаты НДС для малого бизнеса, но это уже будет все-таки февраль (очередное заседание ЦБ - ИФ), середина как минимум февраля, поэтому к тому времени уже будет более-менее понятно", - отметил Шохин.

Он напомнил, что, по оценкам РСПП, ставка ЦБ, при которой бизнес смог бы не только обслуживать кредитные обязательства, но и вернуться к инвестициям, соответствует уровню 12%. При этом по итогам следующего года "ключ" мог бы быть еще ниже 12% с учетом дальнейшего ожидаемого понижения инфляции и даже приблизиться к однозначным цифрам.

"Ждем в этом году (в 2026 году - ИФ) инфляцию низкую 4-4,5% и ставку в районе, близком к однозначной цифре", - сказал Шохин.

Вторая тема, которая поднималась на встрече с президентом - это курс рубля. "Нам кажется, что как минимум должна быть больше определенность в курсе, потому что в начале этого года многие ориентировались на курс $95-100, получилось $80 и даже меньше. А в следующем году и эксперты, и компании разошлись в своих оценках. Одни считают, что $100 будет, другие, что $50 будет. И мне кажется, что та волатильность, которая свалилась, позволяет существовать такому разбросу. Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 90-х, но тем не менее использовать инструменты валютного регулирования рыночные вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить, а тем самым предсказуемость повысить", - полагает Шохин.

"Для экспортеров это чувствительный момент. По нашим опросам 40% компаний говорят, что они сократили экспорт и остановили многие программы экспорта из-за курса, а не только из-за каких-то ограничений, логистики и так далее", - подчеркнул глава РСПП.

Александр Шохин РСПП НДС Владимир Путин Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления

Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

 Мобильный интернет могут замедлять в местах новогодних мероприятий в Петербурге

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла до 4 тыс. кв. м

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Калужской области

"Аэрофлот" рассчитывает перевезти в 2025 году 55,4 млн человек
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });