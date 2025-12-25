РСПП надеется возобновить обсуждение ставки и курса рубля с президентом на съезде весной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На встрече бизнеса с президентом Владимиром Путиным 24 декабря поднимались проблемы валютного курса и высокой ключевой ставки и как рассчитывает Российский союз промышленников и предпринимателей, будут обсуждаться на ежегодном съезде РСПП весной 2026 года, заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин.

Он высказал надежду, что Путин примет приглашение поучаствовать в съезде, который, как ранее анонсировал Шохин, должен состояться в начале апреля.

"Тем более это юбилейный съезд, 35-й. В 1991 году был образован РСПП. И не только съезд в круглые цифры, но и сам союз наш будет отмечать 35-летие. И учитывая, что вчера мы не все темы обсудили, я предложил продолжить это обсуждение на съезде... По нему основные поручения ждем", - сказал Шохин.

"Что касается вчерашней встречи, то на ней мы обсуждали вопросы макроэкономические, в частности, как казалось участникам встречи, что может быть более динамичное снижение ключевой ставки, учитывая, что инфляция меньше 6% по итогам 2025 года. Понимаем, что Центральный банк хотел бы посмотреть проинфляционные влияния повышения НДС и ряда других налогов, в частности, снижение порогов уплаты НДС для малого бизнеса, но это уже будет все-таки февраль (очередное заседание ЦБ - ИФ), середина как минимум февраля, поэтому к тому времени уже будет более-менее понятно", - отметил Шохин.

Он напомнил, что, по оценкам РСПП, ставка ЦБ, при которой бизнес смог бы не только обслуживать кредитные обязательства, но и вернуться к инвестициям, соответствует уровню 12%. При этом по итогам следующего года "ключ" мог бы быть еще ниже 12% с учетом дальнейшего ожидаемого понижения инфляции и даже приблизиться к однозначным цифрам.

"Ждем в этом году (в 2026 году - ИФ) инфляцию низкую 4-4,5% и ставку в районе, близком к однозначной цифре", - сказал Шохин.

Вторая тема, которая поднималась на встрече с президентом - это курс рубля. "Нам кажется, что как минимум должна быть больше определенность в курсе, потому что в начале этого года многие ориентировались на курс $95-100, получилось $80 и даже меньше. А в следующем году и эксперты, и компании разошлись в своих оценках. Одни считают, что $100 будет, другие, что $50 будет. И мне кажется, что та волатильность, которая свалилась, позволяет существовать такому разбросу. Это не значит, конечно, что надо вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года и в конце 90-х, но тем не менее использовать инструменты валютного регулирования рыночные вполне возможно, чтобы как минимум волатильность сократить, а тем самым предсказуемость повысить", - полагает Шохин.

"Для экспортеров это чувствительный момент. По нашим опросам 40% компаний говорят, что они сократили экспорт и остановили многие программы экспорта из-за курса, а не только из-за каких-то ограничений, логистики и так далее", - подчеркнул глава РСПП.