Для регионов введут планы по площади обработки полей агродронами

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минсельхоз с 2026 года будет устанавливать планы регионам по площади обработки полей агродронами и беспилотной техникой, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы.

Развитие этого направления он назвал значимым инструментом повышения производительности.

"Растениеводство обладает большим потенциалом использования беспилотных технологий, - сказал он. - Однако надо работать не только над новыми видами техники, но и совершенствовать алгоритмы ее работы. В том числе за счет внедрения искусственного интеллекта".

"Здесь, конечно, важно, чтобы Минпромторг оперативно реагировал на запросы нашей отрасли", - добавил Патрушев.

Говоря о господдержке отрасли, вице-премьер сообщил, что общий объем финансирования в 2026 году планируется на уровне 542 млрд рублей. Из них на прямые субсидии аграриям предполагается более 90 млрд рублей. "И 26,5 млрд рублей предусмотрены на новые льготные краткосрочные кредиты. Большая часть этих средств традиционно направляется на поддержку проведения сезонных полевых работ", - заявил он.

