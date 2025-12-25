В РФ хотят создать научно-производственные роты для выпускников "Профессионалитета"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России прорабатывается вопрос о создании специальных научно-производственных рот для тех, кто выпускается из колледжей по федеральной программе "Профессионалитет", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По вашему поручению, Владимир Владимирович (Путин - ИФ), прорабатываем вопрос особого порядка прохождения службы в армии тех, кто выпускается из колледжей после "Профессионалитета". Речь идет о том, чтобы открывать специальные научно-производственные роты", - сказал Чернышенко в четверг на заседании Государственного совета с участием президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, по словам вице-премьера, правительство отдельно ставит задачу в последующие годы расширить возможность использования ресурсов в колледжах для ускоренной переподготовки бойцов СВО.

Федеральный проект "Профессионалитет" помогает готовить специалистов под запрос экономики страны. Выпускники 9-х и 11-х классов за короткий срок - в зависимости от специальности за два-три года вместо четырех - получают самые востребованные и перспективные рабочие профессии.