МИД РФ надеется на скорое завершение расследования в Казахстане крушения самолета AZAL

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что комиссия Казахстана в ближайшее время завершит расследование крушения азербайджанского самолета AZAL, после чего все стороны смогут закрыть вопросы по этой трагедии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Дипломат отметила, что "российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие, российские авиационные власти ответили на все поступившие вопросы казахстанских коллег".

"Мы нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября текущего года на полях заседания Совета глав государств СНГ", - подчеркнула Захарова.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, самолет потерпел крушение.

9 октября в Душанбе состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщалось, в ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.

На следующий день Путин сказал на пресс-конференции, что сейчас следствие по делу о крушении азербайджанского самолета завершается. "В целом все понятно, есть какие-то ещё, может быть детали, тонкости, которые есть, специалисты должны оформить соответствующим образом", - сказал Путин.