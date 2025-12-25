Поиск

МИД РФ надеется на скорое завершение расследования в Казахстане крушения самолета AZAL

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что комиссия Казахстана в ближайшее время завершит расследование крушения азербайджанского самолета AZAL, после чего все стороны смогут закрыть вопросы по этой трагедии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией. В этом ни у кого не должно быть никаких сомнений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Дипломат отметила, что "российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие, российские авиационные власти ответили на все поступившие вопросы казахстанских коллег".

"Мы нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября текущего года на полях заседания Совета глав государств СНГ", - подчеркнула Захарова.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, самолет потерпел крушение.

9 октября в Душанбе состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщалось, в ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.

На следующий день Путин сказал на пресс-конференции, что сейчас следствие по делу о крушении азербайджанского самолета завершается. "В целом все понятно, есть какие-то ещё, может быть детали, тонкости, которые есть, специалисты должны оформить соответствующим образом", - сказал Путин.

Хроника 25 декабря 2024 года – 25 декабря 2025 года Авиакатастрофа в Актау
Азербайджан МИД РФ Мария Захарова Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Долина готова выселиться из спорной квартиры, проданной Полине Лурье

Путин назвал условия положительного отношения россиян к повышению налогов

Суд оставил в силе первое в России решение по делу о поиске экстремистского контента

В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

 В Госдуму внесен законопроект о создании шестой игорной зоны в России - на Алтае

Энергосистема Москвы и области обновила максимум энергопотребления
Хроники событий
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7962 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });