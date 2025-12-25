В Москве прокомментировали задержание контейнеровоза Adler в Швеции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают, что власти Швеции воздержатся в будущем от шагов, чреватых усилением напряженности в регионе, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова. Ее попросили прокомментировать недавнее задержание российского контейнеровоза Adler.

"Действия шведских властей представляют собой нарушение ряда норм международного морского права. Мы рассчитываем, что Стокгольм впредь проявит ответственный подход, воздержится от шагов, чреватых усилением напряженности в этом регионе. Но еще раз говорю: неплохо бы было извиниться, раз очевидно эти действия затруднили работу экипажа, препятствовали реализации маршрута этого судна и вообще не соотносились с международным правом", - сказала она.

Захарова напомнила, что 20 декабря Adler совершил вынужденную остановку в шведских территориальных водах для срочного обслуживания главного двигателя. По ее словам, эти действия были согласованы экипажем со службой движения судов Швеции.

"В тот же день вечером, после ремонта и с разрешения шведских компетентных ведомств судно снялось с якоря, однако почти сразу же получило указание шведских властей вернуться на рейд, где оно подверглось совершенно необоснованному, непонятному задержанию и досмотру, в ходе которого был вскрыт находящийся на судне опломбированный груз", - сказала она.

Захарова напомнила, что "ничего подозрительного обнаружено не было", однако "таможенные правоохранительные органы Швеции продолжили мероприятия по так называемому досмотру". Она подчеркнула, что посольство находилось в контакте с шведскими властями, однако "добиться каких-то вразумительных ответов не удалось".

21 декабря судну Adler разрешили покинуть территориальные воды Швеции.